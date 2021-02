Entre os novos positivos, um foi importado da Região de Lisboa e Vale do Tejo e 60 de transmissão local, na maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos.

Por outro lado, a região registou hoje 149 casos recuperados e passa a contabilizar 3.300 recuperações, num total de 5.239 situações confirmadas desde março de 2020.

"São 1.893 os casos ativos, dos quais 91 são casos importados e 1.802 são de transmissão local", esclarece a Direção Regional de Saúde.

Em relação ao isolamento dos positivos, 75 pessoas estão hospitalizadas, oito delas nos cuidados intensivos, e 45 cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Os três doentes transferidos de Lisboa para o Hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal, na sexta-feira, permanecem na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

"No total, há 194 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com contactos com casos positivos", indica a direção regional, reportando, por outro lado, que 2.601 pessoas estão em vigilância ativa devido a contados com casos positivos e 4.890 viajantes estão monitorizados com recurso à aplicação ?MadeiraSafe'.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.227.605 mortos resultantes de mais de 102,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 12.482 pessoas dos 720.516 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

DC//RBF

Lusa/Fim