De acordo com o boletim epidemiológico diário da Direção Regional de Saúde (DRS) madeirense, "há 23 novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 892 casos confirmados de covid-19 no território regional".

A autoridade regional acrescentou que "seis são casos importados (dois provenientes do Reino Unido, dois da região de Lisboa e Vale do Tejo e dois da região Norte de Portugal) e 17 casos de transmissão local".

Sobre as situações de transição local, "na sua maioria são associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados", e "duas situações estão ainda em investigação".

A DRS referiu que, entre os casos confirmados, estão "quatro crianças, três das quais frequentam estabelecimentos de ensino nos concelhos do Funchal e de Machico", tendo os respetivos planos de contingência dos estabelecimentos de ensino sido ativados e "a investigação epidemiológica está em curso".

A autoridade regional acrescentou que outros dois casos são de adultos, "profissionais de saúde, com atividade no Serviço Regional de Saúde (Sesaram)", tendo os planos de contingência dos serviços sido ativados.

"São 242 os casos ativos [na Madeira], dos quais 49 são importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 193 são casos de transmissão local", lê-se na informação da DRS.

O documento mencionou que existem "no total 319 novas situações" que se encontram "em estudo pelas autoridades de saúde", das quais "16 são provenientes da operação de rastreio do aeroporto da Madeira e 303 relacionadas com contactos com casos positivos, reportadas à linha SRS24 ou pelo Sesaram".

Sobre os casos ativos, estão a cumprir quarentena, estando "22 pessoas a cumprir isolamento numa unidade hoteleira, 207 em alojamento próprio e 13 pessoas" encontram-se internadas no hospital do Funchal, "duas das quais na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19".

A linha SRS24 recebeu um total de 19.314 chamadas, das quais 126 ocorreram nas últimas 24 horas.

A DRS salientou que hoje há a reportar "mais 11 casos recuperados", o que totaliza 648 doentes curados nesta região desde o início da pandemia, que regista dois óbitos associados à covid-19, um mulher de 97 anos e um homem de 94.

Até hoje "foram contabilizadas na Madeira 2.352 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram", realçou o documento.

Sobre a vigilância ativa de contactos de casos positivos, referiu que "1.306 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo", estando 7.261 viajantes a ser acompanhados com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Na operação de despiste da covid-19 nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há "um total cumulativo de 113.216 colheitas", que foram realizadas até às 18:30 de hoje.

No laboratório do Sesaram foram processadas 183.947 amostras e os testes de PCR efetuados a passageiros na origem (no continente português) em laboratórios contratualizados pelo Governo Regional da Madeira, foram já efetuados 43.211 testes.

"Destes, 180 tiveram resultado positivo, pelo que estas pessoas não viajaram para a região", concluiu o documento.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.529.324 mortos resultantes de mais de 66,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.963 pessoas dos 322.474 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

AMB // LFS

Lusa/Fim