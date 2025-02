Sob fortes medidas de segurança, Macron e a sua mulher, Brigitte Macron, que foram recebidos com Guarda de Honra da Polícia Municipal e do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, chegaram às 12:30, com um atraso de mais de uma hora face ao previsto.

Acompanhado do primeiro-ministro português e do presidente da Câmara Municipal de Porto, Rui Moreira, Macron vai visitar os Paços do Concelho, subir à principal varanda do edifício e dali avistar a Avenida dos Aliados, considerada um dos "cartões de visita" da cidade.

De Rui Moreira, o chefe de Estado francês vai receber as chaves da cidade, alto galardão que distingue personalidades que tenham elevado o nome da cidade e do país.

Após a cerimónia, Montenegro e Macron assinam, na sala D. Maria, cerca de uma dúzia de acordos bilaterais, incluindo um acordo de amizade, um acordo de cooperação franco-portuguesa e uma carta de intenções no domínio do armamento.

Também serão assinados acordos de cooperação cultural, científica e técnica, polícia, coprodução cinematográfica, em particular com o Centre National de la Cinématographie, e um plano de ação a favor do ensino superior, da ciência e da inovação.

À tarde, o presidente de França participa num fórum de negócios franco-português, no Palácio da Bolsa, com foco na cooperação económica e de investimento de França a Portugal, e os laços entre os dois países, bem como questões relativas a inovação, defesa e preservação da soberania na Europa.

