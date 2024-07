"Até meados de agosto, vamos concentrar-nos nos Jogos e depois, a partir daí (...), será da minha responsabilidade nomear um primeiro-ministro ou uma primeira-ministra e confiar-lhe a tarefa de formar um governo e reunir o maior número possível de pessoas para lhe permitir agir e garantir a estabilidade", disse Emmanuel Macron numa entrevista televisiva à France 2.

Na mesma entrevista, o Presidente francês ignorou a candidatura a primeira-ministra da funcionária pública Lucie Castets, de 37 anos, apresentada momentos antes pela coligação de esquerda Nova Frente Popular, ao assegurar que "não há uma maioria" de esquerda na Assembleia Nacional francesa (parlamento).

O anúncio do nome de Lucie Castets surge 16 dias após as eleições legislativas antecipadas em França, que deram uma vitória apertada à esquerda, sem maioria, à frente do grupo centrista do Presidente francês, Emmanuel Macron, e da extrema-direita da União Nacional (RN, na sigla em francês).

Macron aceitou a demissão do primeiro-ministro Gabriel Attal, que atualmente se encontra a tratar dos assuntos correntes do Estado, sem ter ficado estabelecido um prazo para a nomeação de um novo chefe de governo, numa altura em que o país se prepara para receber os Jogos Olímpicos, cuja cerimónia de abertura está marcada para sexta-feira.

