"Existem pontos de desacordo, mas somos parceiros leais e apoiamos a UE", disse Macron aos jornalistas antes do encontro com o ultranacionalista Órban.

Macron, que chegou hoje a Budapeste na última etapa de uma viagem preparatória para a presidência francesa da UE, que começa a 01 de janeiro de 2022, destacou a necessidade de diálogo e compromissos sobre questões como a liberdade de imprensa, direitos fundamentais e Estado de direito.

"A situação do Estado de direito é uma questão central, a troca de ideias [com Órban] será interessante", sublinhou, anunciando que ainda que espera que se fale de temas relacionados com a soberania energética da Europa, "começando pela via nuclear, digitalização e defesa das fronteiras externas da UE", prioridades da presidência francesa da UE.

"Procuramos formas de convergência sobre a questão da imigração", acrescentou Macron, que lembrou que, no passado, houve conflitos entre os dois países sobre o tema.

Porém, ressalvou, a situação atual nas fronteiras da Polónia "motiva uma ação conjunta".

"Aceitamos que somos adversários políticos, mas também parceiros europeus", sublinhou Órban, também antes do encontro, referindo-se ao que Macron disse na semana passada sobre a relação entre ambos.

O primeiro-ministro húngaro sublinhou que a relação da Hungria com Macron é de "respeito".

"Em três pontos, certamente concordaremos: amamos a nossa pátria, queremos uma UE mais forte e acreditamos que a UE precisa de autonomia estratégica", declarou.

A autonomia estratégica assenta numa forte indústria de defesa europeia e nas suas próprias capacidades de energia nuclear, bem como numa agricultura que satisfaça as necessidades da UE, acrescentou.

Em Budapeste, o Presidente francês reunir-se-á ainda hoje com os chefes de Governo do Grupo de Visegrado (Polónia, Hungria, Eslováquia e República Checa) e com o presidente húngaro, János Áder.

Depois de chegar a Budapeste, o presidente visitou o túmulo da filósofa e sobrevivente do Holocausto Ágnes Heller, que morreu em 2019, e, durante o dia, também prevê encontrar-se com vários líderes da oposição húngara que pretendem derrotar Órban nas eleições gerais de 2022.

JSD // PDF

Lusa/Fim