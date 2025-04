Macron destaca vontade de paz de Zelensky e desafia Putin para demonstrar a sua

Cidade do Vaticano, 26 abr 2025 (Lusa) - O Presidente francês, Emmanuel Macron, destacou hoje a vontade de paz do seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, depois de uma reunião entre ambos à margem do funeral do Papa Francisco, e pediu a Vladimir Putin que demonstre a sua.