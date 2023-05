Num despacho publicado no Boletim Oficial da região chinesa, o chefe do Executivo, Ho Iat Seng, justifica a escolha com a "vacatura do cargo" desde que o anterior chefe, Alexis Tam Chon Weng, se reformou.

Além de liderar a representação de Macau em Lisboa, Lúcia Abrantes dos Santos será também chefe das delegações da região administrativa especial chinesas junto da União Europeia, em Bruxelas, e junto da Organização Mundial do Comércio.

Na prática, a nomeação, datada de 17 de maio e válida por um ano, é uma promoção, uma vez que Lúcia Abrantes dos Santos já estava a acumular as três posições, "em regime de substituição".

Lúcia Abrantes dos Santos entrou para a função pública de Macau em 1992, ainda durante a administração portuguesa do território, como tradutora de chinês-português, tendo estudado português em Coimbra.

No final de 2014, a dirigente foi nomeada assessora de Alexis Tam, então secretário para os Transportes e Obras Públicas, tendo depois seguido Tam quando este foi liderar a delegação de Macau em Lisboa.

O Governo da região chinesa decidiu em junho de 2021 encerrar o Centro de Promoção e Informação Turística de Macau em Lisboa, disse na altura a diretora dos Serviços de Turismo.

O Centro é um projeto do Governo de Macau "cuja intenção original foi estabelecida para o curto prazo, mas que foi prolongada por muito anos", afirmou à Lusa Maria Helena de Senna Fernandes.

"Tendo em conta a racionalização de quadros e simplificação administrativa do Governo da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] e a existência da Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa" foi decidido extinguir o Centro, acrescentou a responsável.

