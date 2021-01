Macau "decidiu ajustar o período de validade do relatório de teste de ácido nucleico com resultado negativo dos viajantes oriundos de países estrangeiros que cheguem a Macau por via aérea, de sete dias após a data da amostragem para 72 horas (...) após a data de emissão do relatório", de acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira pelo Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

A medida entra em vigor às 00:00 na próxima quarta-feira.

Na mesma nota, as autoridades explicaram que a validade do relatório de teste de ácido nucleico "será calculada tendo por base a hora de partida do voo para Macau".

Ou seja, "se pretender partir de Londres a 13 de janeiro com o destino a Macau via Tóquio, deve possuir o relatório de teste de ácido nucleico com resultado negativo emitido a ou após 10 de Janeiro, antes de embarcar no voo com destino a Macau", indicaram.

À chegada ao território, o viajante tem ainda de fazer uma quarentena obrigatória de 21 dias num hotel de Macau.

Macau não regista qualquer caso há mais de seis meses, tendo sido dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia, em finais de janeiro. No total identificou apenas 46 contágios e nenhum surto local.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.869.674 mortos resultantes de mais de 86,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

