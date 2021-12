Segundo uma nota do Governo de Macau, o Acordo de Cooperação na área de Proteção Ambiental entre o Interior da China e a Região Administrativa Especial de Macau, foi assinado com a presença do chefe do executivo, Ho Iat Seng, e do ministro da Ecologia e Meio Ambiente da China, Huang Runqiu.

O objetivo, lê-se no comunicado, sem precisar metas, passa por "promover a construção de uma civilização ecológica e apoiar a RAEM na articulação com as políticas nacionais de protecção ambiental, de modo a aprofundar mais ainda o intercâmbio e a cooperação na área da proteção do ambiente ecológico entre o Interior da China e a RAEM".

Na mesma nota, lê-se ainda que os principais conteúdos consistem "na resposta às alterações climáticas, promoção de construção de uma 'Baía Verde', redução de emissões e conservação energética, planeamento ambiental, prevenção e controlo da poluição, cumprimento de convenções internacionais, tratamento de resíduos sólidos, desenvolvimento da indústria de proteção ambiental, criação de ações de sensibilização e de formação, entre outros.

