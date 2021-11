O CNE foi o anfitrião de uma reunião da CICE, que aprovou o plano de ação da organização para os próximos anos, tendo decorrido no formato misto -- presencial e 'online' -, sendo que em Fátima estiveram 69 representantes de 24 países, enquanto digitalmente participaram 70 pessoas de outros 24 países.

A reunião, subordinada ao tema "A nossa tenda está aberta a todas as religiões", contou com a presença de Joaquim Mendes, bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família, que sublinhou que a Conferência Episcopal Portuguesa olha para o escutismo como um "caminho de esperança" e deixou o convite à participação na próxima Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em Lisboa, em 2023.

O enquadramento do documento "Visão Católica da Religião no Escutismo", por Juan Ambrósio, da equipa da Assistência Nacional do CNE, esteve em análise no encontro, tendo em vista a clarificação da dimensão religiosa no movimento escutista mundial.

Entretanto, a direção da CICE aproveitou a ocasião para atribuir a Medalha de São Jorge a alguns escuteiros, entre os quais o dirigente português Pedro Duarte Silva, "por todo o trabalho realizado, nomeadamente enquanto parte integrante da região Europa-Mediterrâneo e em diferentes grupos de trabalho".

"Esta distinção significa tornar-se membro de 'apreciação da contribuição excecional' que tem sido dada através do escutismo internacional para a educação dos jovens, para o desenvolvimento de sua personalidade, fé e envolvimento pessoal na sociedade. No espírito de Baden Powell, a CICE valoriza e incentiva a participação na fraternidade mundial do movimento escutista", sublinha uma nota enviada à agência Lusa pelo CNE.

Da reunião do passado fim de semana saiu também o novo comité mundial da CICE, que tem Jacques Gagey como assistente mundial e é integrada por Matteo Spano, Geogres El Ghorayeb, Marco Aurelio De Mello Castianni e Marcel Ledjou.

A CICE, da qual o CNE é membro, "é um espaço de encontro, reflexão, partilha e comunhão dos Escuteiros Católicos de todo o mundo, tendo um estatuto consultivo junto da Organização Mundial do Movimento Escutista", informa uma nota sobre o encontro.

Como principais objetivos, a Conferência Internacional Católica do Escutismo aponta para "a formação integral dos jovens através do Escutismo do ponto de vista da fé católica, cooperar no desenvolvimento e aprimoramento da dimensão espiritual do Escutismo, assegurar que os Escuteiros Católicos estejam ativamente presentes na Igreja e garantir a comunicação entre a Igreja Católica e o Movimento Mundial do Escutismo".

A CICE encontra-se dividida em quatro regiões: Europa-Mediterrâneo, Inter-Americana, Ásia e África, contabilizando como membros cerca de 60 associações.

