"Serão realizados, neste ano, um conjunto de eventos para celebração do 100.º aniversário da fundação do Partido Comunista da China no interior da China e as eleições para a 7.ª Assembleia Legislativa em Macau, por isso, a defesa da segurança nacional em geral e a estabilidade de segurança da sociedade constituem os trabalhos de maior prioridade de ambos os lados", indicou Wong Sio Chak, segundo um comunicado hoje divulgado.

As declarações do secretário para a Segurança de Macau aconteceram na quinta-feira, durante os trabalhos policiais entre os Serviços de Segurança Pública da Província de Guangdong e as Forças e Serviços de Segurança de Macau, em Zhanjiang, província de Guangdong.

Segundo o secretário, de forma concretizar estas prioridades, assim como o "sucesso destes grandes eventos", é necessário "que as respetivas autoridades policiais possam continuar a intensificar as relações de cooperação, a empenhar-se no combate à criminalidade transfronteiriça, a efetuar bem o trabalho de segurança e a esforçar-se em conjunto".

As eleições para a Assembleia Legislativa (AL) de Macau realizam-se em 12 de setembro.

Na mesma reunião, o responsável elogiou ainda a Polícia de Guangdong e disse esperar que as autoridades locais desta província chinesa vizinha de Macau continuem a "apoiar o trabalho de prevenção" contra a covid-19.

Considerada uma das regiões mais seguras do mundo em relação à pandemia de covid-19, Macau contabilizou apenas 48 casos desde que o novo coronavírus chegou ao território, no final de janeiro de 2020, não tendo registado até hoje nenhuma morte causada pela doença.

