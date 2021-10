Os novos casos foram diagnosticados num homem, de 53 anos, trabalhador não residente, e numa mulher, de 49 anos, também trabalhadora não residente, indicou o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, em comunicado.

Ambos eram contactos próximos do caso 75.º e estavam em quarentena para observação médica desde segunda-feira, tendo todos os testes efetuados em 27 de setembro e na terça, quarta e quinta-feira apresentado resultado negativo, acrescentou.

O homem, que recebeu, em maio, uma dose da vacina chinesa Sinopharm, "manifestou febre", enquanto a mulher, que completou o processo de vacinação, com duas doses da Sinopharm, em julho, "não apresentou sintomas", referiu.

Os dois foram encaminhados para o Centro Clínico de Saúde Pública, em Coloane, "para diagnóstico e tratamento aprofundados".

Na quinta-feira, Macau concluiu uma nova ronda de testes à população, na sequência de novos casos da covid-19, tendo testado 681.579 pessoas, todas com resultado negativo, tal como aconteceu na primeira e na segunda rondas, de acordo com as autoridades.

Entretanto, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou que, a partir das 00:00 de sábado (17:00 de hoje em Lisboa), os indivíduos provenientes de Macau que entrem em Pequim "terão de cumprir um período de observação médica de isolamento de 14 dias e supervisão de saúde de sete dias, assim como efetuar testes de ácido nucleico conforme as exigências" das autoridades locais.

O estado de emergência imediata no território, decretado em 25 de setembro, depois de detetados vários casos de covid-19, continua em vigor.

A covid-19 provocou pelo menos 4.830.270 mortes em todo o mundo, entre mais de 236,66 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

