O sinal foi cancelado às 11:00 (04:00 em Lisboa), depois dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau (SMG) terem elevado para 3, na sexta-feira, o alerta de tempestade tropical.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, que são emitidos tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.

Para este ano, os SMG tinham previsto a ocorrência de quatro a seis tempestades tropicais no território, com a época de tufões a terminar "no final de setembro".

Desde 2017, três tufões obrigaram as autoridades a emitir o alerta máximo, com o último (Higos) a atingir Macau em agosto deste ano.

Em setembro de 2018, o Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território, onde o sinal máximo de tempestade tropical esteve içado várias horas.

Um ano antes, o tufão Hato (posteriormente denominado de Yamaneko pelas autoridades locais), considerado o pior em mais de 50 anos a atingir o território, causou dez mortos e 240 feridos.

JMC // JMC

Lusa/Fim