A UM avançou que o curso, enquadrado na formação de quadros bilingues, vai contar com palestras de nomes da literatura portuguesa, tais como Adriana Lisboa, Nuno Júdice e José Luís Peixoto, e que os cursos temáticos totalizam 75 horas em áreas como a literatura, linguística, cinema, gastronomia, música, história e educação.

A 36.ª edição vai realizar-se entre 11 e 29 de julho e oferecer formação "em duas áreas de grande relevância e interesse a profissionais da língua portuguesa na China": tradução chinês-português e relações sino-lusófonas.

Os cursos de língua estão organizados em quatro níveis: iniciação, básico, intermédio e avançado, complementados com sessões de estudo autónomo orientado pelos professores.

O curso de verão, cujas inscrições estão abertas até 27 de maio, é organizado pelo Departamento de Português da Faculdade de Letras da UM. As aulas vão decorrer todos os dias úteis, entre as 09:00 e as 18:00 (02:00 e as 10:00, hora de Lisboa), à distância, através da plataforma Moodle e do serviço Zoom.

