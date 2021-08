Os resultados preliminares do Censos, importante para definir políticas governamentais, serão divulgados até ao final do ano, apontaram.

A recolha de informação vai prolongar-se até 21 deste mês, tendo sido mobilizados 2.200 funcionários formados pela Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Já os questionários podem ser preenchidos 'online' entre 07 e 16 de agosto.

A DSEC prometeu "reforçar a cibersegurança para proteger os dados" recolhidos, bem como "a confidencialidade das informações fornecidas pelos agregados familiares".

"Os resultados dos Censos são muito importantes para o desenvolvimento de Macau. Os dados não só refletem a evolução da estrutura demográfica e das respetivas características socioeconómicas, como também são referências relevantes no planeamento do futuro por parte do Governo (...) na definição de políticas nas áreas da educação, habitação, transportes, assistência médica e serviços sociais", exemplificaram as autoridades.

"Além disso, os dados são também essenciais para as instituições privadas decidirem sobre negócios e para os académicos realizarem estudos", acrescentaram.

