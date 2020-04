O facto de Macau não verificar novos casos da covid-19 há 11 dias foi determinante para esta decisão, explicaram as autoridades em conferência de imprensa.

"Neste momento, a situação em Macau é estável", justificaram as autoridades.

No dia 04 de maio arrancam as aulas do ensino secundário complementar e no 11 de maio é a vez do ensino secundário geral, indicou o diretor Direção dos Serviços de Educação e Juventude, Lou Pak Sang.

A medição da temperatura ao entrar na escola e o uso de máscara serão obrigatórios para os mais de 25.000 alunos que vão recomeçar as aulas.

"A passagem de ano vai ser mais flexível", assim como a justificação de faltas, acrescentou.

Quanto ao ensino infantil, primário e especial as autoridades admitem que as aulas podem estar suspensas até ao final do ano letivo, mas que essa decisão depende da "evolução da epidemia".

Macau, que identificou 45 infetados desde o início do surto do novo coronavírus, não regista novos casos há 11 dias.

Após uma primeira vaga de dez casos em fevereiro, o território esteve 40 dias sem identificar qualquer infeção. Contudo, a partir de meados de março foram identificadas mais 35 pessoas infetadas, todos casos importados. Do total de infetados, 20 já receberam alta hospitalar.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 157 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 502 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

