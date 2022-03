"Face aos desenvolvimentos mais recentes da conjuntura pandémica da covid-19 nas regiões vizinhas, o Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau 2022 (...) será adiado para os dias 18 a 20 de agosto", lê-se num comunicado de segunda-feira.

Surtos de covid nas regiões vizinhas têm levado as autoridades do território a adiar ou a cancelar vários eventos recentes em Macau, como é o caso da prova de atletismo 2022 Sands China Macau Internacional 10K e da 41.ª Edição da Semana Verde de Macau, que não se realizam este ano.

O MIECF "tem como objetivo principal a promoção da cooperação e do intercâmbio, à escala mundial, entre organismos governamentais, indústrias, universidades, centros de investigação, consumidores e serviços financeiros, no âmbito da proteção ambiental", disse a organização.

A iniciativa, que vai decorrer num misto de atividades presenciais e 'online', vai ser marcada pela promoção de "bolsas de contactos verdes", uma aposta que é "inegavelmente uma das partes fundamentais que compõem o programa" do fórum, acrescentou.

Ao longo do evento vão ser promovidos 14 dias de contactos 'online' para proporcionar às empresas "mais oportunidades de negócio ecológicas".

O MIECF é organizado pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau e coorganizado pelos governos das províncias e regiões que integram o Pan-Delta do Rio das Pérolas, com a colaboração da Comissão Nacional para o Desenvolvimento e Reforma da China, do Ministério da Ciência e Tecnologia da China, do Ministério da Indústria e Tecnologias da Informação da China e do Ministério da Ecologia e Ambiente da China.

