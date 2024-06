Na 33.ª reunião da AULP, que decorreu este ano entre 24 e 26 de junho na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi aprovada "uma importante resolução", segundo a qual a "UM irá acolher a 35.ª reunião anual da AULP", declarou em comunicado a instituição educativa de Macau.

Para a edição de 2026, o vice-reitor da UM Rui Martins espera convidar representantes do ensino superior dos países de língua portuguesa para "reforçar o desenvolvimento de uma plataforma internacional de cooperação e intercâmbio" com a China e "promover ainda mais a cooperação mutuamente vantajosa entre todas universidades envolvidas no domínio da educação", lê-se ainda na nota.

Rui Martins integrou a delegação liderada pelo reitor da UM, Song Yonghua, que se deslocou ao Rio de Janeiro para o encontro da AULP.

O grupo visitou "universidades e instituições de ensino de renome" brasileiras e "estabeleceu uma série de projetos de colaboração" com estabelecimentos de ensino superior da esfera lusófona, incluindo a UFRJ, a Universidade Nacional Timor Lorosa'e e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ainda de acordo com a nota.

Os representantes de Macau visitaram ainda a Fundação Getulio Vargas (FGV), tendo assinado um memorando de entendimento e acordos de intercâmbio de estudantes, nomeadamente para alunos das áreas de Gestão de Empresas e Ciências Sociais.

A próxima edição do encontro da AULP realiza-se em Moçambique, na Universidade Zambeze, cidade da Beira, indicou na segunda-feira a instituição nas redes sociais.

CAD // JMC

Lusa/Fim