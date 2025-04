"O luto nacional vou assiná-lo agora, estou à espera do diploma do Governo, e será, em princípio, do dia 24 ao dia 26, que é o dia do funeral", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à porta da Nunciatura Apostólica da Santa Sé em Lisboa, onde assinou o livro de condolências pela morte do Papa.

O chefe de Estado referiu que este período de luto nacional inclui a data de 25 de Abril - feriado do Dia da Liberdade em Portugal - e acrescentou que "a ideia da Assembleia da República é manter a sessão, começando por um voto de pesar pela morte do Papa Francisco".

