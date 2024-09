"Na nossa governação, vamos criar condições para que a indústria nacional possa criar emprego e negócios e possamos ter pequenas e médias empresas", afirmou Simango.

O político, apoiado pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira maior força parlamentar, falava num comício no Mercado Grossista do Zimpeto, na cidade de Maputo, no âmbito da campanha para as eleições gerais de 09 de outubro.

"Na minha governação, o objetivo é reduzir o custo de vida", baixando os preços dos produtos de primeira necessidade e dos serviços sociais básicos como energia e água, prosseguiu.

Lutero Simango reiterou o compromisso de reduzir o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), de 16% para 14%, com o objetivo de diminuir o custo de combustível e o preço de bens alimentares e serviços essenciais.

Simango também voltou a insistir na promessa de "acabar com a guerra em Cabo Delgado", província do norte de Moçambique atingida pela violência armada, desde outubro de 2017.

Insistiu igualmente numa renegociação com as multinacionais que exploram os recursos naturais em Moçambique, para que ativos como minerais e gás natural proporcionem maior aproveitamento para o país e impulsionem o processo de industrialização.

"Assumi o compromisso de que vamos renegociar o projeto de exploração de gás, o gás de Cabo Delgado deve servir os moçambicanos", realçou Lutero Simango.

Todas as pedras preciosas, incluindo rubis, devem ser processadas em Moçambique, prosseguiu.

Instalada na província de Maputo, a fábrica de alumínio da Mozal, constituída por um consórcio multinacional, será persuadida a assegurar que a sua produção sirva para a montagem de uma indústria de alumínio na região, acrescentou.

Moçambique realiza em 09 de outubro as eleições presidenciais, que vão decorrer em simultâneo com as legislativas e eleições dos governadores e das assembleias provinciais.

Mais de 17 milhões de eleitores estão inscritos para votar, incluindo 333.839 recenseados no estrangeiro, segundo dados oficiais.

Além de Lutero Simango, concorrem à Presidência da República Daniel Chapo, apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), no poder, Ossufo Momade, apoiado pela Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), maior partido da oposição, e Venâncio Mondlane, apoiado pelo Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique (Podemos).

PMA // MLL

Lusa/Fim