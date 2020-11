A mesma fonte disse que Portugal está a acompanhar a evolução do estado de saúde deste luso-luxemburguês através da Embaixada de Portugal em Viena, capital austríaca, e do Gabinete de Emergência Consular, em articulação com as autoridades luxemburguesas.

As autoridades portuguesas estão igualmente em contacto com os familiares deste cidadão luso-luxemburguês, uma das vítimas deste ataque que começou com um tiroteio numa rua central onde fica a sinagoga principal de Viena.

Os atacantes deslocaram-se depois pelo centro da cidade, disparando sobre quem ocupava as esplanadas.

O ataque fez quatro vítimas mortais e 17 feridos. Um dos atacantes foi morto pela política, enquanto um segundo fugiu e está a ser procurado.

Segundo o ministro do Interior austríaco, Karl Nehammer, o atacante morto pela polícia, que estava armado com uma espingarda de assalto e um cinto de explosivos falsos, "era uma pessoa radicalizada que se sentia próxima do Estado Islâmico".

O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, considerou que se tratou de um "repugnante ataque terrorista" e que pode haver "um motivo antissemita, pelo lugar onde começou".

O primeiro-ministro português, António Costa, já manifestou a solidariedade nacional ao chanceler austríaco Sebastian Kurz por este atentado e salientou que a Europa se mantém unida perante "a ameaça do terrorismo".

"Partilhamos a angústia do povo austríaco diante do grave atentado terrorista ocorrido em Viena. Ao Chanceler Sebastian Kurz transmito a nossa solidariedade. A Europa mantém-se unida diante da ameaça do terrorismo e da violência motivada pelo ódio", escreveu António Costa, numa mensagem publicada em português e inglês na sua conta oficial da rede social Twitter.

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já enviou uma mensagem ao seu homólogo austríaco, Alexander Van der Bellen, a repudiar o ataque e expressando solidariedade e pesar.

"Foi com choque e tristeza que tomei conhecimento do ataque que ontem [segunda-feira] teve lugar no centro de Viena e que provocou a morte de quatro pessoas e diversos feridos, entre estes últimos um jovem português", lê-se na mensagem enviada pelo chefe de Estado português ao Presidente da Áustria, divulgada no portal da Presidência da República na Internet.

SMM (SMA/IEL/CSR/DYMC/JMC) // VM

Lusa/Fim