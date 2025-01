O presidente do Conselho Europeu, António Costa, comentou numa mensagem numa rede social a conversa que teve com o líder brasileiro e escreveu que "neste mundo multipolar, uma cooperação mais estreita entre a UE e o Brasil, bilateralmente e no contexto do Mercosul, será uma força para o bem e beneficiará ambos os nossos povos".

António Costa revelou que ambos falaram sobre a "paz e prosperidade globais" e tanto ele como Lula da Silva estão "ansiosos para organizar uma cimeira UE-Brasil este ano".

"Felicitei-o (o Presidente brasileiro) pela liderança internacional do Brasil à frente do G20 e agora dos BRICS, e concordei em trabalharmos juntos para garantir o sucesso da COP30 em Belém", disse ainda Costa.

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com um comunicado emitido pelo Governo, realçou na conversa com Costa que a conclusão das negociações do acordo entre Mercosul e União Europeia foi um grande resultado para os dois blocos.

O acordo de comércio entre a UE e o Mercosul foi selado em 06 de dezembro em Montevideu, no Uruguai, e espera agora a ratificação por todas as partes.

O Presidente brasileiro considerou, portanto, que "a partir de agora será essencial garantir condições para assinatura do acordo e que o Conselho Europeu terá um papel fundamental nesse processo".

Além disso, Lula da Silva disse a Costa que o Brasil conta com a União Europeia nos esforços multilaterais em defesa da "integridade da informação em ambientes digitais, visando a construção de ambientes digitais seguros e confiáveis, alinhados com os valores democráticos" e realçou a importância de trabalhar com a Europa "em defesa da soberania regulatória diante da atuação das grandes corporações de tecnologia".

Por fim, o Presidente brasileiro sublinhou a expectativa de que o próximo Diálogo Digital entre o Brasil e a União Europeia, que será realizado dias 13 e 14 de fevereiro em Bruxelas, possa avançar nessas discussões.

CYR // ANP

Lusa/Fim