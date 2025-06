Lula da Silva assinou uma declaração de intenções para fortalecer a cooperação do Brasil com a Organização Internacional de Polícia Criminal a fim de melhor "combater o crime organizado" e a desmantelar as organizações criminosas transnacionais e suas redes de apoio.

"A criminalidade está evoluindo a uma velocidade sem precedentes, exigindo ações multilaterais, urgentes e coordenadas", afirmou o Presidente brasileiro.

"Para combater o crime de forma efetiva é preciso asfixiar seus mecanismos de financiamento, em especial o branqueamento de dinheiro. Assim como outros desafios que exigem ação coletiva, como a mudança do clima e a governança do espaço digital, a cooperação policial permanecerá como prioridade da política externa brasileira", acrescentou.

A Interpol é chefiada pelo brasileiro Valdecy Urquiza, que venceu no ano passado a eleição para ser indicado secretário-geral da organização, que reúne 196 nações.

A visita à sede da Interpol marcou o último compromisso de Lula da Silva durante a visita de Estado a França, que o levou a Paris, Nice e Lyon, com uma paragem no Principado de Mónaco, onde participou num fórum sobre a economia do mar.

