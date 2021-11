Lukashenko acusa UE de recusar falar e quer que Berlim acolha migrantes

O Presidente da Bielorrússia acusou hoje as autoridades da União Europeia de recusar qualquer discussão com Minsk sobre o destino de 2.000 migrantes acampados na fronteira com a Polónia e exigiu que a Alemanha os acolha.