De acordo com a organização do festival, num comunicado hoje divulgado, Luísa Sonza, "que começou a carreira em 2005 como vocalista da banda Sol Maior, mas cuja popularidade cresceu exponencialmente através das redes sociais, onde ficou conhecida como 'Rainha dos Covers' pelos vídeos onde interpretava temas de artistas que a inspiravam", e Nininho Vaz Maia, "artista que une o Flamenco, o pop e a tradição cigana num estilo único e que conquistou inesperadamente os fãs em 2019 com os seus temas originais no YouTube, somando à data de hoje mais de 54 milhões de visualizações no seu canal oficial", atuam no primeiro dia, no palco principal.

Já Cian Ducrot, "que viu os seus singles 'I'll Be Waiting' e 'All For You' entrarem no Top 20 da 'Official Singles Chart' e ultrapassarem os 300 milhões de 'streams' até à data", atua no segundo dia, no mesmo palco.

O primeiro lote de confirmações do festival Authentica fica completo com L7NNON, "um dos maiores nomes do rap brasileiro da atualidade", que atua no segundo dia do festival, no palco secundário.

Na terceira edição, que acontece no Fórum Braga, "o maior festival 'indoor' de Portugal, contará com a presença de artistas de diferentes géneros musicais, divididos em dois palcos, sendo o principal o Palco Authentica e o secundário Palco Urban, dedicado a talentosos artistas do Hip-Hop e Trap".

Os bilhetes para o festival, que na segunda edição contou com artistas e bandas como Calema, James Arthur, Xutos & Pontapés, Xamã, T-Rex e Karetus, já estão à venda.

Segundo a organização, há várias modalidades de bilhetes -- diário, diário VIP, passe geral e passe geral VIP -- cujos valores variam entre os 49 e os 280 euros.

JRS // MAG

Lusa/Fim