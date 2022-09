O novo diamante, branco, com qualidade superior do tipo IIa, tem 160 quilates, é o 28.º com mais de 100 quilates a ser extraído na Mina do Lulo e o sexto maior encontrado até à data na mina situada em Capenda Camulemba, Lunda Norte.

A empresa australiana, operadora da mina e detentora de 40% da sociedade que inclui ainda a estatal Endiama (32%), e a Rosa e Pétalas (28%), anunciou ainda que as recuperações diamantíferas nos últimos dois meses "foram fortes", tendo sido minerados mais de 100 'Specials' - diamantes com mais de 10,8 quilates.

O "Rosa do Lulo", descoberto no início de agosto, é o maior diamante dessa tonalidade descoberto em 300 anos, foi o 5.º maior descoberto em Angola e o 27.º com mais de 100 quilates recuperado na concessão do Lulo, quatro dos quais com mais de 200 quilates.

De acordo com o Jornal de Angola, o Lulo tem revelado desde o início da sua exploração em 2010 um elevado potencial de "qualidade e quantidade", tendo conseguido logo no primeiro ano de exploração o valor mais elevado por quilate no mundo inteiro, na ordem dos 2.985 dólares (3.005 euros).

O Lulo é igualmente a mina onde foi extraído o maior diamante até agora encontrado em Angola, com 404,2 quilates, vendido ao entretanto falecido marido da empresária angolana Isabel dos Santos, Sindika Dokolo, em maio de 2016, por 16 milhões de dólares e que veio a render 34 milhões de dólares, depois de lapidado e transformado em joia.

APL // VM

Lusa/Fim