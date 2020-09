O transporte de carvão, carga geral e passageiros foi retomado, "após profunda análise e reforço de protocolos", referiu em comunicado.

O acidente no distrito de Meconta, na província de Nampula, aconteceu durante a madrugada quando uma composição embateu em vagões parados na linha, originando um descarrilamento, mas sem vítimas.

A linha, investimento de 4,5 mil milhões de dólares (3,8 milhões de euros), é gerido pela Nacala Logistics, uma marca integrada que resulta da fusão da multinacional brasileira Vale, do Corredor do Desenvolvimento do Norte, do Corredor Logístico Integrado de Nacala e da Central East African Railways.

A extração de carvão pela empresa mineira brasileira Vale na região de Tete tornou viável a construção da ferrovia de 912 quilómetros, incluindo 200 que atravessam o território do Maláui, e um terminal portuário de águas profundas em Nacala.

