"A LGDH lança um vibrante apelo às autoridades nacionais e aos parceiros internacionais no sentido de convergirem as sinergias com vista à adoção urgente de um plano de contingência contra a fome na Guiné-Bissau e o seu consequente e imediato financiamento", pede a organização, em comunicado divulgado à imprensa.

A Liga refere que as suas unidades locais de alerta registaram 650 famílias em "situação de insegurança alimentar grave em várias regiões do país".