"A eurodeputada social-democrata Lídia Pereira foi este sábado, 03 de julho, reconduzida na liderança da juventude do Partido Popular Europeu (PPE), o YEPP. A recandidatura, apresentada ao 13.º congresso da organização, em Bruxelas, conquistou 97,57% dos votos", refere uma nota do gabinete do PSD no Parlamento Europeu.

Citada no comunicado, a eurodeputada diz que se apresentou a esta eleição "com uma esperança renovada" e que está "muito satisfeita por merecer novamente a confiança das organizações nacionais de juventude que integram o YEPP".

"Os próximos anos serão muito desafiantes, marcados pela recuperação económica e organizações como o YEPP terão nas mãos a responsabilidade de influenciar a agenda política no sentido de colocar o emprego e o bem-estar social no centro da política pública", assinala, considerando que "esta recuperação tem de compatibilizar crescimento económico com sustentabilidade ambiental".

A nota divulgada hoje pelo PSD refere ainda que, "sob o slogan 'Moving forward, together' ("seguimos em frente, juntos"), Lídia Pereira apresentou um manifesto político centrado na recuperação e modernização da economia europeia, no combate e adaptação às alterações climáticas, na transição tecnológica e digital e no investimento na saúde mental".

A eurodeputada do PSD contava com o apoio da Juventude Popular, a estrutura que representa os jovens do CDS-PP.

Lídia Pereira, 29 anos, foi a primeira mulher e também a primeira portuguesa a liderar a organização de juventude do PPE, a que pertencem as juventudes do PSD (JSD) e do CDS (JP), de Portugal, e junta cerca de 60 organizações de toda a Europa.

Foi eleita pela primeira vez em novembro de 2018.

O congresso da juventude do PPE realizou-se entre sexta-feira e hoje, em Bruxelas, Bélgica.

