Na sua conta oficial da rede social Twitter, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz estar "profundamente triste com as notícias do falecimento de Peter de Vries" e expressa as suas condolências à "família e aos próximos" do jornalista.

"Os jornalistas de investigação são vitais para as nossas democracias. Temos de fazer tudo para protegê-los", lê-se na mensagem de Von der Leyen.

Também o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, envia as suas "sentidas condolências" à "família e amigos do jornalista Peter de Vries", assim como ao "povo holandês", considerando que o seu falecimento constitui um "dia triste para a liberdade de imprensa".

"Temos de continuar, pela sua memória, a nossa inabalável luta por uma imprensa livre, pela tolerância e pela democracia", escreve Charles Michel no Twitter.

Do seu lado, o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, mostra-se também "muito triste" com o falecimento do jornalista holandês, e afirma que os "pensamentos" da instituição a que preside estão com a "família e amigos" de Peter de Vries.

"A sua coragem na exposição do crime organizado, e em iluminar as partes mais obscuras da nossa sociedade, serão sempre recordadas", frisa Sassoli no Twitter.

O jornalista criminal holandês Peter R. De Vries, gravemente ferido a tiro em 06 de julho em Amesterdão, morreu vítima dos ferimentos, segundo um comunicado de sua família divulgado pela estação televisiva RTL.

De Vries, conhecido pelas suas reportagens sobre o submundo holandês, foi baleado em 06 de julho, numa rua de Amesterdão, depois de fazer uma das suas aparições regulares num programa de televisão.

Em 2019, soube-se que De Vries estava na lista negra do narcotraficante e líder da máfia holandesa Ridouan Taghi e foi nesse momento que passou a ser protegido pela polícia devido a ameaças de morte.

Dois suspeitos foram detidos após os disparos que atingiram o jornalista.

