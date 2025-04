"Os responsáveis pela segurança e justiça ficam obrigados a realizar uma investigação rigorosa para descobrir qualquer negligência ou intenção" nas causas da explosão, disse Ali Khamenei, em comunicado.

O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, que também tinha ordenado uma investigação, visitou o porto hoje à tarde, quando ainda estava envolto em chamas, para expressar a sua gratidão às equipes de resgate, de acordo com imagens transmitidas pela televisão estatal.

A explosão, que foi ouvida a dezenas de quilómetros de distância, ocorreu por volta do meio-dia de sábado (10:00 em Lisboa) num cais do porto de Shahid Rajaï, por onde transitam 85% das mercadorias do Irão.

Esse porto estratégico fica próximo da cidade costeira de Bandar Abbas (no Sul), no Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto da produção mundial de petróleo, a mil quilómetros ao sul da capital Teerão.

"Pelo menos 40 pessoas perderam a vida na sequência de ferimentos causados pela explosão", afirmou Mohammad Ashouri, chefe da província de Hormozgan.

O incêndio foi provavelmente causado por um incêndio numa área de armazenamento de materiais perigosos e químicos, de acordo com a alfândega.

"Apenas uma área do porto [...] foi afetada por este incêndio, e as operações de carga e descarga de mercadorias continuam normalmente nutras áreas", disse o Ministro do Desenvolvimento Urbano, Farzaneh Sadegh.

Os muitos armazéns do porto estão espalhados por uma área de 2.400 hectares.

O Ministério da Defesa declarou que "não havia e não há atualmente nenhuma carga [...] para combustível militar ou para uso militar na área do incêndio".

O New York Times, citando uma fonte anónima próxima da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica do Irão, afirmou anteriormente que a explosão tinha sido causada por perclorato de sódio, uma substância usada na composição de combustíveis sólidos para mísseis.

A Rússia anunciou o envio de duas aeronaves para ajudar a combater o incêndio, de acordo com Governo russo.

As autoridades ordenaram hoje - um dia útil no Irão -- o encerramento de escritórios e escolas em Bandar Abbas, uma cidade com uma população de cerca de 650.000 habitantes, porque o fumo continuava a espalhar-se nas áreas circundantes do porto.

A ONU e vários países, incluindo Arábia Saudita, Paquistão, Índia, Turquia e Rússia, apresentaram condolências ao Irão. O Hezbollah libanês expressou a sua solidariedade perante o "trágico acidente".

A primeira reação de um grande país europeu foi da Alemanha, com a sua embaixada em Teerão a publicar uma mensagem no Instagram que dizia o seguinte: "Bandar Abbas, estamos de luto com vocês".

A explosão coincidiu com negociações cruciais em Omã, entre o Irão e os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teerão.

ATR // TDI

Lusa/Fim