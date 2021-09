"Reunimo-nos e decidimos submeter a proposta de candidatura de Lutero Simango a presidente do partido", afirmou Rosália Macate, presidente da Liga da Mulher do MDM, na província de Sofala, cuja capital é Beira.

Macate falava à comunicação social, após um grupo de membros do MDM mandatários de Simango terem formalizado a candidatura do político à presidência do terceiro maior partido moçambicano.

Lutero Simango concorre à sucessão do seu irmão Daviz Simango, que morreu vítima de doença em fevereiro, após 11 anos na presidência do MDM.

"Apostamos no Lutero com a convicção de que ele irá aglutinar os companheiros do partido MDM, desde a base até ao topo, por que ele é filho deste partido", declarou a presidente da Liga da Mulher do MDM em Sofala.

Lutero Simango, líder da bancada do MDM na Assembleia da República, é o segundo candidato à presidência do terceiro maior partido, depois de o secretário-geral da organização, José Domingos, ter formalizado recentemente a sua candidatura.

Silvério Ronguane, um destacado deputado do MDM na Assembleia da República, manifestou a intenção de concorrer à liderança da organização, mas ainda não formalizou esse desejo.

Na Assembleia da República, o MDM controla apenas seis assentos e detém presidência do município da Beira, considerada segunda capital moçambicana, depois de Maputo.

