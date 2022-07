No final do debate do estado da nação, Luís Montenegro -- que não é deputado, mas assistiu à discussão a partir do seu gabinete no parlamento -- foi questionado sobre as críticas de António Costa de que a sua liderança do PSD representava o regresso ao 'passismo'.

"Se o que se pretende é olhar para trás, vou dizer mais uma vez que tenho uma grande honra e um grande orgulho em ter estado ao lado de Pedro Passos Coelho e tirado a 'troika' de Portugal. Exorto o dr. António Costa a dizer se tem o mesmo orgulho e a mesma honra de ter estado ao lado de José Sócrates, que trouxe a bancarrota e a 'troika', e a António Guterres que deixou o país num pântano", desafiou.

