Paula Inês Alves de Sousa Real foi o nome chamado às 11:26 na secção de voto n.º 50 da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos de Telheiras, na freguesia do Lumiar, em Lisboa.

"Estamos muito confiantes. Achamos que hoje vai ser um dia histórico para o PAN e que vamos, finalmente, ter a oportunidade de ter uma vereação e de pôr em prática aquilo que tem sido o ideário do PAN. [...] Hoje será uma viragem para a vida autárquica do partido", afirmou aos jornalistas, pouco depois de exercer o seu direito de voto.

A líder do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) disse esperar que este ano se consiga combater a abstenção "de forma mais considerável", apelando para que as pessoas votem ao longo do dia, tendo em conta a "importância do poder local e as decisões que isso implica" na vida dos portugueses, por exemplo ao nível dos "transportes públicos, das escolas ou da habitação".

"Independentemente do partido político, saiam à rua e votem porque foi uma conquista muito importante para a nossa democracia e é um dever de todas e de todos combatermos a abstenção", acrescentou Inês de Sousa Real, sublinhando que "há condições para votar em segurança", mesmo tendo em conta a pandemia de covid-19, "que tem condicionado os atos eleitorais, como as eleições presidenciais".

Estas são as primeiras eleições de Inês de Sousa Real como líder do partido, depois de ter substituído André Silva como porta-voz do PAN, em junho deste ano.

Questionada sobre como vai passar o dia, a líder do PAN referiu que vai aproveitar para estar com a família, porque passou os últimos dias na estrada em campanha, e depois acompanhar as estruturas do partido.

"É a primeira vez enquanto porta-voz, pelo que para mim é fundamental acompanhar as nossas e os nossos candidatos, as nossas estruturas, porque hoje é o dia deles e também de todos os nossos concidadãos", acrescentou.

Segundo informação divulgada pelo partido em 10 de setembro, o PAN candidata-se a 43 municípios, 44 assembleias municipais e 69 juntas de freguesia.

O PAN integra também três coligações: Em Aveiro (com o PS), Cascais (com PS e Livre) e Funchal (com PS, BE, MPT e PDR).

A porta-voz do partido tinha traçado como meta para as autárquicas a eleição, pela primeira vez, de vereadores em executivos municipais, incluindo em Lisboa e no Porto, candidaturas lideradas por Manuela Gonzaga e Bebiana Cunha (a líder do grupo parlamentar), respetivamente.

As mesas de voto das eleições autárquicas abriram hoje às 08:00 no continente e na Madeira para a escolha dos dirigentes dos municípios e das freguesias para os próximos quatro anos.

Nos Açores, as urnas abrem e fecham 60 minutos depois das mesas do continente e da Madeira, devido à diferença horária de menos uma hora.

Mais de 9,3 milhões de eleitores (9.323.688 cidadãos inscritos) podem votar nestas eleições autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

MLS (FM) // JNM

Lusa/Fim