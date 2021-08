"Aproximam-se as eleições presidenciais. É um momento de escolha importante para a nação cabo-verdiana. Cabo Verde precisa de um Presidente da República que garanta estabilidade ao país no contexto difícil que atravessa devido à crise da pandemia da covid-19", escreveu Ulisses Correia e Silva, que é também primeiro-ministro, na sua conta oficial na rede social Facebook.

Para o líder do MpD, partido no poder em Cabo Verde desde 2016, o arquipélago precisa de eleger nas eleições de 17 de outubro (primeira volta) um "Presidente guardião da Constituição, parceiro do Governo na representação externa do país, facilitador do diálogo político e social, proativo na afirmação da cidadania, da tolerância, da paz social e da concertação social".

"Um Presidente de todos os cabo-verdianos, com uma agenda transparente de serviço à nação cabo-verdiana. Este Presidente, é Carlos Veiga", afirmou.

"Profundamente grato pela mensagem e por todo o apoio que vens dando à minha candidatura. Compartilho plenamente do perfil de PR [Presidente da República] que fizeste. Trata-se, aliás, do perfil que decorre da Constituição. Juntos, a Democracia será mais forte no nosso país", reagiu, após aquela publicação, Carlos Veiga.

Os órgãos do MpD aprovaram em maio o apoio à candidatura de Carlos Veiga, ex-primeiro-ministro e antigo líder do partido, mas esta é a primeira declaração pública feita nesse sentido por Ulisses Correia e Silva, presidente do partido e que em maio iniciou um segundo mandato como primeiro-ministro.

Carlos Veiga, 71 anos, foi o primeiro primeiro-ministro eleito em Cabo Verde (1991 a 2000) e em março, na apresentação da sua terceira candidatura presidencial (depois de falhar a eleição em 2001 e 2006), não pediu diretamente o apoio do MpD, partido que fundou e liderou.

"Todos sabem de onde eu venho no espetro político cabo-verdiano. Mas no cumprimento da letra e do espírito da Constituição, proponho-me ser um candidato apartidário e serei um Presidente da República acima dos partidos. A minha camisola será, como aliás sempre foi, a da seleção nacional", afirmou, aquando da apresentação como candidato.

Cabo Verde realiza eleições presidenciais em 17 de outubro de 2021, às quais já não concorre Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o segundo e último mandato como Presidente da República, conforme previsto na Constituição.

Pela frente, na corrida eleitoral, Carlos Veiga, que até 2020 esteve colocado como embaixador nos Estados Unidos da América, terá José Maria Neves, outro ex-primeiro-ministro (2001 a 2016) e ex-presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), partido que está a ser liderado interinamente, até dezembro, por Rui Semedo e que também já anunciou o apoio à candidatura do seu ex-líder.

