"É obrigatório para todos os muçulmanos apoiar orgulhosamente o povo libanês e o Hezbollah com os seus recursos e ajudá-lo a enfrentar o regime usurpador, cruel e maléfico [de Israel]", afirmou, numa mensagem divulgada pela agência oficial Irna.

Israel anunciou hoje a morte de Nasrallah, que não foi confirmada pelo Hezbollah, embora uma fonte próxima da organização tenha admitido à agência francesa AFP que tinha sido perdido o contacto com o líder desde sexta-feira à noite.

Khamenei condenou o recente bombardeamento israelita em Beirute, que o exército israelita disse que causou a morte de Nasrallah e de outros dirigentes da organização xiita pró-iraniana.

"A matança de pessoas indefesas no Líbano revelou mais uma vez a todos a ferocidade do cão raivoso sionista e demonstrou a miopia e a política estúpida dos líderes do regime usurpador [Israel]", disse Khamenei.

O líder iraniano acusou Israel de não ter aprendido "com a sua guerra criminosa de um ano em Gaza", numa alusão ao conflito entre Israel e o grupo extremista palestiniano Hamas, também apoiado por Teerão.

"Agora, estão a tentar a mesma política insensata no Líbano", disse Khamenei.

"Os criminosos sionistas deveriam saber que são demasiado pequenos para causar danos significativos à forte construção do Hezbollah no Líbano. Todas as forças de resistência da região estão com o Hezbollah e apoiam-no", afirmou.

Khamenei acrescentou que o destino da região "será determinado pelas forças da resistência e pelo orgulhoso Hezbollah à sua frente".

