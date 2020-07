Líder do Irão fala em reaparição "trágica" e pede cumprimento das regras

O líder supremo do Irão, 'ayatollah' Ali Khamenei, classificou hoje como "verdadeiramente trágico" o reaparecimento da covid-19 no país e apelou aos cidadãos para cumprirem as regras sanitárias para conter a propagação do vírus.