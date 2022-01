"O único desejo que eu formulo de forma expressa é que os eleitores votem com a razão, com o coração, que combatam a abstenção e que não permitam que outros escolham por si e efetuem as suas decisões, porque na democracia não há lugares vazios nem vazios de poder e eu espero que o resultado que saia destas eleições represente de forma expressiva a vontade do povo português", afirmou.

Francisco Rodrigues dos Santos votou hoje, pelas 10:20, num escola em Lisboa.

Em declarações aos jornalistas depois de ter exercido este direito, disse estar "confiante, otimista, muito tranquilo" porque confia "na escolha dos portugueses".

