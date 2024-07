De acordo com o diário oficial birmanês The Global New Light of Myanmar, o líder da Junta assumiu estas funções para evitar um vazio de poder no cargo e enquanto Myint Swe recebe tratamento médico, uma medida em vigor desde segunda-feira.

Myint Swe, 73 anos, vice-presidente do Governo então dirigido por Win Myint -- detido durante a sublevação militar juntamente com Aung San Suu Kyii, conselheira de Estado, Nobel da Paz e líder efetiva do país -- está a receber tratamento e impossibilitado de exercer funções.

O até agora Presidente em exercício foi diagnosticado há vários anos com "problemas neurológicos e neuropatia periférica", que necessitaram de uma última fase de tratamentos médicos num hospital birmanês entre 27 de maio e 18 de junho, indicaram na semana passada as autoridades militares.

O Presidente em funções é o responsável direto por declarar os sucessivos prolongamentos do estado de emergência, em vigor desde o golpe de Estado de 01 de fevereiro de 2021, com o último a terminar dentro de duas semanas, e surgia como uma figura civil que concedia ao regime uma aparência de legitimidade face às instâncias e capitais internacionais.

Na sequência do golpe militar, Myanmar está envolvido numa guerra civil entre os militares e grupos rebeldes e organizações de "resistência popular".

A Organização não-governamental (ONG) Projeto de dados de localização de conflitos armados (ACLED), citada pela agência noticiosa Europa Press, calcula que pelo menos 53.000 pessoas já foram mortas devido ao conflito armado.

