Os dados hoje divulgados indicam um número estimado de 1,6 milhões de estrangeiros em Portugal no final de 2024 e em sete anos, a percentagem de imigrantes passou de quatro para "15 por cento da totalidade da população", afirmou hoje o ministro, salientando que estes dados são consistentes com outros dados estatísticos dos serviços públicos.

"Foi uma mudança muito rápida" e a "maior alteração demográfica a que assistimos nas nossas vidas", afirmou Leitão Amaro, acusando o Governo PS de uma "irresponsabilidade que gerou uma grande desumanidade" junto daquelas populações, porque os serviços públicos não conseguiram acompanhar o aumento da procura.

"É importante que o país conheça e discuta esta transformação" demográfica, "porque o Partido Socialista mudou a lei da imigração" e "escancarou a porta" de Portugal, disse Leitão Amaro.

Hoje, a segurança social recebe muito mais verbas do que paga em prestações sociais, mas esse impacto a "longo prazo é incerto" para as contas portuguesas, salientou o governante.

Por outro lado, surgiram em Portugal "pessoas com diferentes culturas, línguas e religiões", que aumentaram a diversidade do tecido social, mas esse "crescimento muito rápido da imigração pode ser uma fonte de intranquilidade nas comunidades".

Por isso, este executivo assumiu como compromisso "acabar com a imigração descontrolada", optando por uma "imigração regulada com humanismo".

"Não seguimos os radicais com as portas escancaradas", nem os "populistas que querem as portas fechadas", afirmou, salientando que, hoje, a "prioridade da migração é para quem vem com contrato de trabalho, quem vem para trabalhar e com condições".

Na segunda-feira, centenas de imigrantes, a maior parte do subcontinente indiano concentraram-se junto à sede da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) a contestar a falta de resposta aos pedidos pendentes.

Leitão Amaro reconhece que muitos imigrantes "não foram bem tratados pelo Estado português", porque o Governo socialista "destruiu o serviço de imigração" e "ficaram perto de um milhão de pessoas à espera de resposta", entre a AIMA e o IRN.

PJA // CMP

Lusa/Fim