A campanha foi lançada na zona da Rampa, perto do porto de Bissau, com a distribuição de um 'kit', que inclui uma barra de sabão, uma garrafa de lixívia, um frasco de sabão líquido e 10 máscaras, a 5.000 famílias.

Denominada "No djuda familias pa fika mas protegido di covid-19" (Nós ajudamos as famílias a ficarem mais protegidas da covid-19), a campanha de distribuição dos 'kits' vai prosseguir em outros bairros de Bissau, seguindo depois para outras regiões do país.

"Desta vez, em vez de apoiar associações, decidimos lançar uma iniciativa para que os materiais cheguem diretamente às famílias", disse o secretário do Alto Comissariado para a Covid-19, Plácido Cardoso.

A Guiné-Bissau registou desde o início da pandemia um total acumulado de 7.953 casos e 166 vítimas mortais.

A covid-19 provocou pelo menos 5.904.193 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

