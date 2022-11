"Vou enviar um pedido ao seu governo porque este tem a oportunidade de nos fornecer munição para os Gepard", disse Reznikov a um jornalista brasileiro durante uma conferência de imprensa, citado pela agência de notícias Ukrinform,

O ministro ucraniano salientou que são precisas munições para este sistema de artilharia antiaérea alemã "para missões humanitárias", pois servem para "encerrar" os céus aos 'drones' iranianos que pretendam destruir a logística de abastecimento dos armazéns de cereais.

"A partir desses centros, cereais, óleo de girassol e milho são fornecidos aos países com fome. Portanto, se nos derem essas munições, protegeremos o céu dos drones terroristas" e "esta será uma missão humanitária da vossa parte porque salvaremos vidas e as pessoas não passarão fome em África e na Ásia", argumentou o ministro ucraniano.

Desde o início da guerra, o Governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, declarou-se neutro, embora se tenha reunido com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, em Moscovo, numa visita altamente polémica e no auge dos combates na Ucrânia.

A Ucrânia está a aguardar para saber qual será a posição oficial do Governo do recém-eleito Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que venceu as eleições presidenciais em 30 de outubro e toma posse em 01 de janeiro.

Lula da Silva, durante a campanha eleitoral, questionou o "espetáculo" em que, na sua opinião, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, estaria a participar e censurou-o por ter trocado a mesa de negociações pelos parlamentos europeus.

"Poderiam ficar dez, quinze, vinte dias, um mês inteiro sentados num mesa de negociação, a tentar encontrar uma solução. Acho que o diálogo só funciona quando é levado a sério", disse Lula, que também culpou os Estados Unidos e a União Europeia (UE) de encorajarem uma guerra em que " Putin não é culpado sozinho".

O Brasil é um dos países que possuem tanques antiaéreos Gepard e um arsenal de munição para este tipo de blindados.

