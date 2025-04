O chefe de Estado da Rússia propôs uma trégua entre os dias 08 a 10 de maio, para coincidir com as celebrações do fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sybiga disse através das redes sociais que o país está pronto para um cessar-fogo duradouro e abrangente.

"É isto que estamos constantemente a propor, uma trégua (de pelo menos) 30 dias", acrescentou o chefe da diplomacia de Kiev, sublinhando que se a Rússia quer realmente a paz, tem de aceitar um cessar-fogo imediato.

"Para quê esperar pelo dia 08 de maio?", questionou o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano.

Vladimir Putin ordenou a cessação total das hostilidades por "razões humanitárias" para o Dia da Vitória, que assinala o dia 09 de maio de 1945, mas ameaçou com retaliações.

Em caso de violação do cessar-fogo pela parte ucraniana, as Forças Armadas russas vão responder de forma adequada e efetiva, ameaçou a Presidência da Rússia em comunicado.

A Rússia, desde o regime soviético, assinala a data do final da Segunda Guerra Mundial e a capitulação do regime nazi.

