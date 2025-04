"A Ucrânia está pronta para ajudar a restaurar o funcionamento estável das redes energéticas dos nossos parceiros e aliados na Europa", destacou o ministro da Energia ucraniano, German Galushchenko, numa publicação nas redes sociais, sublinhando a disponibilidade de Kiev para ajudar os países da União Europeia (UE) em caso de cortes de energia.

A este propósito, Galushchenko referiu o "conhecimento e experiência" da Ucrânia face aos ataques sistemáticos da Rússia à infraestrutura energética da Ucrânia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou hoje à noite que manteve uma conversa com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, onde insistiu que Kiev esta pronto para disponibilizar a ajuda dos seus especialistas para os trabalhos de restauração.

"Ao longo dos anos de guerra e dos ataques russos ao nosso sistema energético, a Ucrânia ganhou uma experiência significativa no enfrentamento de quaisquer desafios energéticos, incluindo apagões", sublinhou o líder ucraniano, numa mensagem nas suas redes sociais.

"Aconteça o que acontecer, estamos sempre prontos para ajudar e apoiar os nossos amigos", vincou.

Zelensky destacou ainda que deu "instruções ao ministro da Energia da Ucrânia para agir o mais rapidamente possível".

Em Espanha, dez horas depois da avaria, 38% das subestações elétricas ainda estavam fora de serviço e 57% da procura ainda estava sem fornecimento.

O operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes informou que até às 21:30 estavam ligadas parcialmente 147 subestações em Portugal, alimentando cerca de dois milhões de clientes, mas não consegue prever a reposição integral.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.

