De acordo com a promotora dos espetáculos, num comunicado hoje divulgado, Kamasi Washington atua em 08 de outubro em Lisboa, no Coliseu dos Recreios, e no dia 09 de outubro no Porto, no Hard Club.

Os concertos em Portugal acontecem no âmbito da digressão de apresentação do novo álbum do músico, "Fearless Movement", com data de edição prevista para 03 de maio e do qual já foram divulgados dois temas: "Dream State", que conta com a colaboração de Andre 3000, e "Prologue".

O álbum conta também com a participação, entre outros dos cantores George Clinton e BJ The Chicago Kid, do músico Thundercat, do 'rapper' D-Smoke e de Taj e Ras Austin, do coletivo de hip-hop Coast Contra.

"Fearless Movement" sucede a "Heaven and Earth", editado em 2018. Antes disso, o músico tinha editado "The Epic", em 2015, e "Harmony of Difference", em 2017.

Além disso, fez a banda sonora do documentário "Becoming", de Michelle Obama, que lhe valeu nomeações para os Emmy e os Grammy, e formou com os músicos Roberts Glasper, Terrace Martin e 9th Wonder, o coletivo Dinner Party, cujo EP de estreia, homónimo, esteve também nomeado para um Grammy.

Já colaborou com artistas e bandas como Ibeyi, Run The Jewels, Kendrick Lamar, Florence & The Machine ou Herbie Hancock.

Os bilhetes para os concertos de Kamasi Washington em outubro em Portugal custam entre os 35 e os 40 euros e estarão à venda a partir de sexta-feira.

