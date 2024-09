A primeira paragem de Kamala Harris foi na cidade Johnstown, onde compareceu ao lado do senador democrata, John Fetterman, que vem insistindo que a campanha da vice-presidente passe mais tempo com eleitores da Pensilvânia fora das regiões da Filadélfia e Pittsburgh, ambas já amplamente democratas.

"Eu sinto fortemente que temos que ganhar cada voto, e isso significa passar tempo com as pessoas nas comunidades onde elas vivem. É por isso que estou aqui, e vamos passar muito mais tempo na Pensilvânia", afirmou a vice-presidente em Johnstown, citada pela imprensa norte-americana.

A valer 19 votos eleitorais, a Pensilvânia é o estado mais valioso no campo de batalha e está a ser amplamente procurado pelas campanhas presidenciais.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, venceu por pouco Donald Trump nas presidenciais de 2020 na Pensilvânia, um dos estados decisivos para as eleições de 05 de novembro.

Após passar por um café e uma livraria locais, a candidata democrata dirigiu-se para a segunda paragem do dia, a cidade de Wilkes Barre, onde manteve um animado comício de campanha, em que defendeu os seus planos para uma "economia de oportunidade", com grande foco na classe média e nos pequenos negócios, e continuou a atacar Donald Trump pelo seu desempenho no debate de terça-feira.

No comício, onde também discursou o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, a vice-presidente defendeu que Donald Trump é alguém que "nunca mais deveria" voltar à Casa Branca, sendo fortemente aplaudida.

"Vamos ser claros: Alguém que sugere o fim da Constituição dos Estados Unidos da América nunca mais deveria ficar atrás do selo do Presidente dos Estados Unidos", frisou a candidata, referindo-se a declarações feitas no passado pelo magnata republico.

Kamala Harris tem em marcha a sua digressão de campanha, chamada de "New Way Forward", que passará por estados decisivos para estas eleições e incluirá um novo anúncio televisivo, comícios, eventos de angariação de fundos e programas destinados a grupos de eleitores importantes, informou a sua equipa, acrescentando que as viagens culminarão no Mês Nacional da Herança Hispânica, que se assinala a 15 de setembro.

O novo anúncio televisivo da campanha de Kamala Harris visa divulgar os seus planos para reduzir os impostos da classe média, limitar os preços dos medicamentos sujeitos a receita médica e resolver o problema da falta de habitação.

Os anúncios fazem parte de um investimento mediático mais vasto de 370 milhões de dólares (334 milhões de euros) e serão adaptados a cada estado para os eleitores do Arizona, Nevada, Geórgia, Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, Carolina do Norte e Nebrasca.

MYMM // RBF

Lusa/Fim