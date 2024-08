"Tenho orgulho em anunciar que pedi ao Tim Walz para ser meu companheiro de corrida", anunciou Kamala Harris na rede social X.

"Como governador, treinador, professor e veterano, ele trabalha pelas famílias como a dele. É ótimo tê-lo na equipa. Agora vamos trabalhar", adiantou a candidata, nomeada hoje oficialmente pelo Partido Democrata para disputar a corrida à Casa Branca com o republicano Donald Trump.

Walz, governador do estado norte-americano do Minnesota, era um de três políticos democratas nos quais Kamala Harris tinha focado a sua busca por um parceiro de candidatura, sendo os outros o governador da Pensilvânia Josh Shapiro e o senador do Arizona Mark Kelly.

PDF // JH

Lusa/Fim