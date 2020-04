Anastácio Matavel, dirigente do grupo de observação eleitoral da Sala da Paz, foi baleado no dia 07 de outubro na via pública, em Gaza (sul do país), em pleno dia, uma semana antes das eleições gerais de Moçambique.

Em novembro, o Ministério Público acusou oito arguidos pelo crime, incluindo cinco agentes da polícia que se envolveram num violento acidente com a viatura em que fugiam do local do crime.