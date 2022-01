Julgamento de líder de movimento e 25 manifestantes marcado para 28 de janeiro -- advogado

O julgamento do líder do Movimento do Protetorado Português Lunda Tchokwe (MPPLT), José Mateus Zeca Mutchima, detido após os incidentes de Cafunfo, começa no dia 28 deste mês, na província da Lunda Norte, anunciou hoje o advogado.