Juiz ordena prisão de antigo presidente brasileiro Fernando Collor de Mello

Brasília, 25 abr 2025 (Lusa) - Um juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil ordenou "o cumprimento imediato da pena" do ex-presidente do país Fernando Collor de Mello, condenado em 2023 a oito anos e dez meses de prisão por corrupção.